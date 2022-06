Hardleerse vrouw (20) raakt bromfiets kwijt

zo 19 juni 2022 16.43 uur

KOLLUM - Een 20-jarige vrouw uit Kollum is wederom gepakt op haar bromfiets. Vrijdagavond was het opnieuw raak. De vrouw reed over de Schoolstraat in Buitenpost toen ze staande werd gehouden door de politie. Ze werd hier voor de tweede keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Ook stond er nog een WOK-melding geregistreerd op haar brommer.

Vanwege de eerdere WOK-melding raakte ze nu haar bromfiets kwijt. Door een eerder geconstateerde technische tekortkoming had het voertuig door de RDW gekeurd moeten worden voordat het weer de weg op mocht. Dit was niet gebeurd. De bromfiets is meegenomen door de politie en tegen de bestuurster werd proces-verbaal opgemaakt.