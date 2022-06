Man (42) slaat 75-jarige bij 'verkeersruzie' het ziekenhuis in

do 16 juni 2022 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige Noardburgumer - die begin mei vorig jaar een 75-jarige automobilist mishandelde - is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf en betaling van een schadevergoeding van meer dan 12.000 euro. De man moest donderdag voorkomen.

15 tot 20 keer geslagen

Door de klappen van de Noardburgumer had het slachtoffer, woonachtig in de gemeente Opsterland, een gebroken kaak, een gebroken jukbeen en een oogkas die op drie plaatsen kapot was opgelopen. De verdachte zou, terwijl hij het slachtoffer in diens auto met de knie in de nek naar beneden drukte, 15 tot 20 keer hebben geslagen. De Noardburgumer beweerde dat hij twee of drie keer had uitgehaald.

Andere lezing

Het gebeurde in een periode dat hij veel stress had, vertelde de man aan rechter Klaas Bunk. Het slachtoffer kwam met een compleet andere lezing van de gebeurtenissen dan de verdachte. De oudere man reed op de weg van Gorredijk naar Beetsterzwaag, hij had boodschappen gedaan. Hij wilde snel naar huis omdat hij diepvriesproducten in de auto had.

'Waar ben je mee bezig’

Toen hij het VW-busje van de verdachte wilde inhalen, zou de Noardburgumer steeds sneller zijn gaan rijden. Op het moment dat het slachtoffer een gebaar maakte van 'waar ben je mee bezig’, zou de verdachte zijn middelvinger hebben opgestoken. In Beetsterzwaag werd het slachtoffer klemgereden. Volgens de verdachte kwam de ander agressief op hem af en had hij in een opwelling een paar klappen gegeven.

PTSS vastgesteld bij slachtoffer

Het slachtoffer had verklaard dat hij niet de kans kreeg om uit zijn auto te komen. De man belandde in het ziekenhuis en moest daar elf dagen blijven. Daarna heeft hij nog drie weken in een revalidatiecentrum gezeten. Er is bij hem ook nog PTSS vastgesteld. De verdachte was onder invloed van cannabis. Op basis van het letsel ging officier van justitie Jolanda Brontsema er vanuit dat de Noardburgumer vaker dan twee of drie keer heeft geslagen.

“Ik dacht, dit is een verkeersasociaal”

De officier hield er bij haar eis rekening mee dat de man meteen na het incident tegenover de politie spijt heeft betuigd. Hij heeft ook getracht in contact te komen met het slachtoffer, maar dat is niet gelukt. Brontsema eiste een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Rechter Bunk had zich tijdens het lezen van het dossier nog voorgenomen om de verdachte naar de gevangenis te sturen. “Ik dacht, dit is een verkeersasociaal”. Dat deed Bunk niet, hij nam de eis over. De schadeclaim van het slachtoffer werd in zijn geheel toegewezen: 11.000 euro smartengeld en ruim 1000 euro voor gemaakte kosten.