Kersverse wethouder Brinkman herschrijft naambord in Fries

ma 13 juni 2022 17.23 uur

BUITENPOST - Tjibbe Brinkman uit Twijzel heeft maandag gelijk zijn naambordje tekstueel aangepast op het gemeentehuis in Buitenpost. Het was nagenoeg zijn eerste werkdag en als wethouder voor de Fryske Nasjonale Partij (FNP) hoort zijn functie in het Fries omschreven te worden.

Met de tekst 'Earste grutte beslut al nommen' zette hij de foto op Facebook.

Jarenlang was Brinkman raadslid in de gemeenteraad van Achtkarspelen. Hij is altijd een voorvechter geweest voor het gebruik van de Friese taal in zijn gemeente. In november vorig jaar zorgde Brinkman er - via de gemeenteraad - nog voor dat het nieuw gebouwde zwembad een andere naam kreeg. Er stond op de gevel 'zwembad' en dat moest veranderd worden in 'swimbad'. Zijn motie om het woord te wijzigen werd raadsbreed aangenomen.

Na de verkiezingen in maart werd er een coalitie gesmeed van CDA, FNP en Gemeentebelangen. De uitslag van dit jaar was nagenoeg gelijk als 4 jaar geleden. De afgelopen vier jaar zat de ChristenUnie in de coalitie en zat de FNP - met Brinkman als voorman - in de oppositie.