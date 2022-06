Open huis monumentaal gemaal Dongerdielen Esumasyl

zo 12 juni 2022 20.35 uur

ANJUM - Zaterdag en zondag stelde het Wetterskip Fryslân het monumentale gemaal Dongerdielen in Esumasyl open voor bezoekers. Dit mede in combinatie met de opening van de vaarroute Súd Ie.

Het gemaal wat in 1931 is gebouwd en aan zee lag is destijds voor een bedrag van 800.000 gulden gebouwd en kan 1.000 m3 (dat is 1 miljoen liter water) per minuut verpompen vanuit de 12.300 hectare grote Friese boezem naar het Lauwersmeer.

Concreet betekend dit dat het gemaal in 1 dag 11mm regenwater uit de Friese boezem kan wegpompen naar het Lauwersmeer.

Dit gebeurt door drie enorme pompen die elk een dikke 300 m3 per minuut kunnen verstouwen. Er staan drie horizontale schroefpompen opgesteld, die voordat ze opgestart kunnen worden, eerst vacuum getrokken worden. Daarbij komt het pomphuis vol water te staan waarna er gepompt kan worden.

Het gemaal werd in 2012 bouwkundig en technisch gerenoveerd waarbij het gemaal meer capaciteit kreeg en klaar is gemaakt voor de toekomst.

FOTONIEUWS