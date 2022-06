Raad unaniem achter 'nieuwe rondweg' bij Wânswert

do 09 juni 2022 21.12 uur

KOLLUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân is donderdagavond unaniem akkoord gegaan met een principebesluit over het tracé voor de rondweg om Wânswert voor het middelste deel van de hoofdroute tussen de N357 en de N361. De weg komt loopt van Burdaard tot de Kleasterdyk ten noordwesten van Wânswert.

Over de rondweg wordt al 20 jaar gesproken en eindelijk is men een stap verder. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023 wordt een volgend besluit genomen over de noodzakelijke aanvullende financiële dekking voor deze rondweg.

Raadslid Lieuwe Sytma (CDA) gaf wel mee dat de gemeente goed moest blijven communiceren met de inwoners. Ook moesten de zorgen van de ouders van kinderen serieus te nemen. "En hâldt de takomstige upgrade nei in provinsiale dyk wol yn 'e gaten....." Schaafstal (PvdA) ging zonder extra commentaar te geven akkoord met het principe-besluit.

Anton Buwalda van de FNP memoreerde onder andere naar de kosten. "De kosten binne fan 1.8 miljoen nei 11 miljoen gongen en dan ha wy it allinich oer twa dielen....." terwijl de subsidie van 600.000 euro niet verhoogd is. Graag ziet de FNP dat wethouder Braaksma de hoogte van de subsidie nog eens aankaart bij de provincie. Ook wil de partij dat de grens van 5.4 miljoen euro niet overschreden zal worden. Ook moet de raad voortaan beter worden meegenomen in het gehele proces.

Twee weken geleden werd het principe-besluit nog uitgesteld omdat de inhoud van het besluit groot was. Op deze wijze konden alle kersverse raadsleden zich goed inlezen in de materie. Dat vond ook Torensma van S!N. "It wie net in kwestje fan 'van uitstel komt afstel' mar it wie just om ek goed de tiid te nimmen....."

Pot is leeg

Hoewel meerdere partijen graag meer geld van de provincie zouden willen ontvangen, bestaat die mogelijkheid niet. Wethouder Braaksma hielp de raadsleden uit de droom. "Dy pot by de provinsje is op dit mêd leech, it is ek al jierren lyn oanfrege en gelukkig ha wy dat fêstlizze kinnen tot dit jier...." Braaksma hoopt wel via andere wegen nog subsidies binnen te krijgen.