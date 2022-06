25e oldtimerfestival in Hoornsterzwaag

do 26 mei 2022 22.30 uur

HOORNSTERZWAAG - Het was op hemelvaartsdag gezellig druk op het 25e oldtimerfestival in Hoornsterzwaag. Er was voor elk wat te doen. Naast vele mooie oldtimers was er ook muziek, cross en entertainment.

FOTONIEUWS