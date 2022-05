Nieuwe evenementdatum voor Concours Hippique Drogeham

di 24 mei 2022 16.35 uur

DROGEHAM - Waar normaal gesproken de eerste zaterdag van september in het teken stond van het Concours Hippique Drogeham, vindt het evenement nu op zaterdag 18 juni 2022 plaats. Het bestuur maakt zich klaar voor de 41e editie van het concours met een gevarieerd programma voor jong en oud.

Concours in juni

De organisatie van Concours Hippique Drogeham is verheugd dat het bestuur van de onderlinge concoursen, CH Drogeham een nieuwe datum heeft gegund. Dit wordt in het vervolg de derde zaterdag van juni. “Het is een prachtig tijdstip op bijna de langste dag van het jaar. Hierdoor krijgen wij de ruimte om het programma in de middag/avond te organiseren” geeft voorzitter Albert Alma aan. Het concours vindt traditiegetrouw in Drogeham aan de Hamsterpein plaats. De organisatie spreekt dit jaar ook weer dank uit naar de sponsoren en vrijwilligers die het evenement mogelijk maken. 'Mede door hen kunnen wij na twee jaar afwezigheid weer een prachtig evenement met gratis toegang voor paardenliefhebbers organiseren.’

Middag- en avondprogramma

Het programma staat inmiddels vast met meerdere tuigrubrieken en shows. Daarnaast is er dit jaar ook veel vermaak voor jongeren op het terrein. Zo wordt een deel van het terrein omgebouwd tot een heuse kinderboerderij met 80 dieren. Vanaf 11.00 uur is het publiek welkom en na afloop van het concoursprogramma wordt de avond afgesloten met een gezellige afterparty.