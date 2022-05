Gemeente maakt tweede opvanglocatie klaar in DamwÃ¢ld

Gemeente maakt tweede opvanglocatie klaar in Damwâld

ma 23 mei 2022 16.59 uur

DAMWâLD - De gemeente Dantumadiel richt een tweede gemeentelijke opvanglocatie in voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente huurt de voormalig Talant-woonlocatie de Wynbrekker in Damwâld. In dit pand kunnen ongeveer 50 mensen verblijven.

Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer deze locatie wordt gebruikt. Een ruime week geleden opende de gemeente de eerst opvanglocatie in de voormalige school De Fontein in Damwâld. De eerste vluchtelingen hebben er inmiddels hun intrek genomen.

Burgemeester Klaas Agricola: "Ik ben blij om te zien dat onze inwoners begaan zijn met het vreselijke lot van de gevluchte Oekraïners. Net zoals bij de Fontein, wordt De Wynbrekker zo snel mogelijk klaargemaakt om de op de vlucht geslagen mensen onderdak te bieden."

Voor de opvanglocaties zijn veel vrijwilligers nodig. Het Vrijwilligerssteunpunt van Welzijn Het Bolwerk coördineert dit. Mensen die een helpen hand willen bieden kunnen mailen naar vrijwilligerssteunpunt@het-bolwerk.eu of bellen naar 0519 - 29 22 23.