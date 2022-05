Drankrijder stapt twee keer op dezelfde dag achter het stuur

ma 23 mei 2022 14.15 uur

LEEUWARDEN - Vorig jaar was een inwoner van Hurdegaryp (51) in korte tijd drie keer met drank op achter het stuur gestapt, waarvan tweemaal op dezelfde dag. De derde keer was hij met de auto de sloot in gereden.

Zes weken cel

Maandag veroordeelde de politierechter de Hurdegarypster tot een gevangenisstraf van zes weken, plus zes weken voorwaardelijk. Verder kreeg de man een voorwaardelijke rijontzegging van maar liefst twee jaar. De rechter hield er rekening dat de Hurdegarypster nog een werkstraf moet doen van een veroordeling in 2020, ook voor rijden met drank op.

795 ug/l geblazen

Op 8 april vorig jaar was de verdachte \'s ochtends om 20 over 11 aangehouden in Drachten. Op het bureau blies hij 795 ug/l, ruim drie keer meer dan de toegestane 220 ug/l. Het rijbewijs was het jaar ervoor al ongeldig verklaard. Daarvan was de Hurdegarypster naar eigen zeggen niet op de hoogte en de rechter had ook geen aanwijzingen dat hij wel wist dat hij niet mocht rijden.

“Het is maar een klein eindje”

Dat wist hij wel toen hij het bureau uitliep en meteen weer in de auto stapte. Omdat het iets later was dan de eerste keer dat er werd geblazen produceerde hij een iets lager promillage: 710 ug/l. Op de vraag van de rechter waarom hij toch weer was gaan rijden, antwoordde de Hurdegarypster dat hij een kilometer verderop moest zijn. “Ik dacht het is maar een klein eindje. En ik was dwars voor de kop”, gaf de verdachte toe.

Regels aan de laars gelapt

Een kleine maand later was het opnieuw raak. De Hurdegarypster was op 1 mei op de N7 bij Sneek (de Rondweg, richting Joure) de sloot in gereden. Hij had nog meer gedronken dan de vorige keer: hij blies 1050 ug/l. Sindsdien heeft hij het alcoholgebruik teruggebracht naar “nagenoeg nihil”, zei hij. Officier van justitie C. Renting vond dat de man de regels aan zijn laars lapt. Zij eiste een celstraf van drie maanden waarvan een maand voorwaardelijk. Plus een voorwaardelijke rijontzegging van 24 maanden.

Rijbewijs definitief ongeldig

“Eigenlijk is geen straf passend, een werkstraf is sowieso geen optie als er sprake is van dit soort gedrag”, voegde de officier eraan toe. Daar was rechter Remco Jan Maring het mee eens. “De grens van een werkstraf is wel voorbij”. De veroordeling betekent ook dat de Hurdegarypster zijn rijbewijs helemaal kwijt is. Bij een veroordeling binnen vijf jaar voor rijden onder invloed van alcohol of drugs wordt het rijbewijs \'van overheidswege’ ongeldig verklaard, de zogeheten recidiveregeling. De veroordeelde zal opnieuw rijexamen moeten doen als hij weer de weg op wil.