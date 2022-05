Man verwijdert heg zonder overleg: boze buurman smijt met klinkers

vr 20 mei 2022 16.05 uur

LEEUWARDEN - In een poging de buren te beletten om de heg die de erfscheiding vormde uit de grond te trekken, greep een inwoner van Augustinusga (60) medio december vorig jaar naar een erg drastisch middel: hij gooide vier klinkers naar de tractor waarmee de heg werd verwijderd. De bestuurder werd door een klinker geraakt.

“Het was een impulsieve daad om die trekker te stoppen”, zei de Stynsgeaster vrijdag tegen rechter Mathieu van Linde. De heg werd volgens hem tot zijn eigen grote verbazing zonder enig overleg door de buren uit de grond getrokken. Door het lawaai van de tractor en “jankende kettingzagen” kon hij zich niet verstaanbaar maken.

“Ik dacht, hoe stop ik dit?”, zei de Stynsgeaster. Hij gooide een paar losse klinkers die bij hem op het erf lagen naar de trekker. Volgens hem had hij niemand geraakt. De bestuurder van de tractor had verklaard dat hij een klinker tegen het gezicht had gekregen. Het leverde hem een pijnlijke neus en een dikke lip op. De man wilde een schadevergoeding van ruim 17.000 euro, waarvan een deel, 3000 euro, smartengeld

Achteraf besefte de verdachte dat hij beter de politie had kunnen bellen. Hoewel hij daar ook zijn vraagtekens bij had. “Die hadden er aan de andere kant waarschijnlijk niets aan gedaan”. Hij woont al meer dan 30 jaar in dezelfde woning. Op de vraag van de rechter hoe het nu gesteld is met zijn woongenot, antwoordde hij dat hij bewust afstand neemt van de buren.

Advocate Brenda van Lee vond dat haar cliënt moest worden vrijgesproken. Het slachtoffer zou zijn verklaring elke keer gewijzigd hebben, de man zou helemaal niet geraakt zijn door de steen. “De aangifte is verzonnen”, opperde Van Lee. Dat het slachtoffer door een klinker was geraakt, en op de lip, stond voor de rechter wel vast. Dat beoordeelde Van Linde als een poging tot zware mishandeling.

Het had volgens de rechter ook heel anders kunnen aflopen. “Het gaat wel om klinkers, hij is op de lip geraakt, maar het had ook in het oog of op de zijkant van het hoofd kunnen zijn”. Ook het beschadigen van de trekker door een van de stenen achtte Van Linde bewezen. Hij veroordeelde de Stynsgeaster tot een werkstraf van 60 uur. De man moet 750 euro smartengeld aan het het slachtoffer betalen, plus 316 euro kosten.