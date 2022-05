Poging tot inbraak aan Trynwâldsterdyk

vr 20 mei 2022 13.45 uur

GYTSJERK - Bij het tankstation aan de Trynwâldsterdyk in Gytsjerk vond donderdagnacht een inbraakpoging plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Omstreeks 4.50 uur werd de pomphouder in kennis gesteld van de inbraak. Zicht op één of meer daders was er toen al niet meer. Bij aankomst van de politie bleek dat er niemand binnen is geweest en dat het bij een inbraakpoging is gebleven.

Aan de hand van camerabeelden en forensische sporen wordt er door de politie verder onderzoek ingesteld naar de dader(s). Voor de politie is het belangrijk dat verdachte omstandigheden direct worden gemeld. Tref je een situatie aan waarbij je het onderbuikgevoel krijgt dat er iets niet klopt en is de dader misschien nog aanwezig? Twijfel dan niet en bel direct 112.