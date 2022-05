Automobiliste scheurt met 83 km/u door 30 km zone

vr 20 mei 2022 12.42 uur

OUDWOUDE - Een 27-jarige vrouw uit Oentsjerk moest donderdag aan het einde van de middag haar rijbewijs inleveren bij de politie. De automobiliste reed met een snelheid van 83 km/u door de 30 km zone aan de Foarwei in Oudwoude. De politie hield op dat moment een snelheidscontrole.

Omdat het een overschrijding van meer dan 50 km/u betrof, werd ter plaatse haar rijbewijs ingevorderd. De officier van justitie zal een beslissing nemen over de teruggave van haar rijbewijs en de hoogte van de boete.

De politie controleerde in Oudwoude vanwege klachten uit de buurt. Er zou regelmatig te hard gereden worden in de 30 km zone. De klachten waren gegrond. In een uur tijd werden 6 snelle rijders van de weg gehaald. Vijf automobilisten reden met een snelheid van 60 tot 70 kilometer per uur door het dorp. Zij kregen allen een boete. Deze vijf overtreders komen niet uit Oudwoude zelf. De zesde overtreder was de vrouw uit Oentsjerk.