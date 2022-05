Brand in stroomkastje: stroomstoring in Twijzel

ma 16 mei 2022 15.33 uur

TWIJZEL - Een aantal bewoners van de Optwizel en Piterpolle in Twijzel kwamen maandagmiddag zonder spanning op het net te zitten. Er was brand ontstaan in een stroomkastje aan de Optwizel.

De brandweer werd om 15.06 uur opgeroepen voor de brand en is ter plaatse gekomen. Liander is ter plaatse gekomen om de spanning van het net te halen. Uit voorzorg bleven de brandweerlieden nog even ter plaatse.

De medewerker van Liander is nog wel even bezig om alle huishoudens in de omgeving weer van stroom te voorzien. De brand in het kastje heeft veel beschadigd. De brand was vanzelf uitgegaan, mogelijk nadat de spanning eraf was gehaald.

