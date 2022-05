Smallingerland steekt 300.000 euro in opstart gezond vliegveld

wo 11 mei 2022 17.10 uur

DRACHTEN - De kosten voor de kwartiermaker van Vliegveld Drachten leverde dinsdagavond de nodige discussie in de gemeenteraad van Smallingerland op. De voorbereiding voor een gezonde exploitatie van de airstrip in het komende jaar vergt maximaal 300.000 euro, verwachten burgemeester en wethouders. Ze vroegen de raadsleden fiat voor dat bedrag. De raad wil dat de bedrijven op het vliegveld minimaal de helft bijdragen.

De meeste partijen waren voorstander van het idee om de kosten niet alleen voor de gemeente te laten, maar ook de ondernemers te belasten. CDA'er Douwe Hiemstra kwam met een amendement, dat op de steun van de ELP na werd aangenomen. De manier waarop het geld bij de ondernemers wordt gehaald staat open. Een suggestie was om de pacht te verhogen of een opslag op de pacht af te spreken. De gemeenteraad laat de mogelijkheid aan de nog aan te stellen kwartiermaker, die alle zaken rondom de herstart van het Drachtster vliegveld voorbereidt.

De voorbereidingskosten van maximaal 300.000 euro leverden de nodige discussie op. Meine Hofman van Smallingerlands belang vond het bedrag te hoog. Hij stelde voor om niet alle werkzaamheden uit te besteden, maar ook de eigen ambtenaren aan de voorbereiding mee te laten doen. Daarvoor is volgens hem genoeg kennis in huis. In het bedrag zit de vergoeding van 125.000 euro voor een zogeheten kwartiermaker, die alle zaken voorbereidt, inbegrepen.

Wethouder Robin Hartogh Heijs vond het bedrag van maximaal drie ton ook aan de hoge kant, maar hij verduidelijkte dat het college een royaal bedrag aanhoudt om te voorkomen dat ze halverwege het komende jaar opnieuw voor een klein bedragje bij de gemeenteraad moeten aankloppen. "We hopen niet al het geld op te maken." Een deel van het bedrag is gereserveerd voor juridische en planologische kosten, terwijl ook de structuur van Stichting Vliegveld Drachten wordt gewijzigd. De organisatie komt los van de gemeente te staan.

"De plannen voor het vliegveld slepen zich al jaren voort. Duidelijk is dat we het graag willen behouden", beargumenteerde Douwe Hiemstra (CDA) de keus om de ondernemers mee te laten betalen. Hij kreeg steun van ChristenUnie-raadslid Klaas van Veelen: "Samen zetten we de schouders er onder."

Zelfs GroenLinks zag de plannen voor het behoud van een vliegveld weer zitten. "We waren nooit een fervent voorstander, maar gezien de duurzame en innovatieve plannen van de ondernemers verdient het initiatief een kans", aldus woordvoerder Piet Lesterhuis. Er worden onder andere testvluchten met drones op waterstof vanaf Drachten uitgevoerd.