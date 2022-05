Man (19) vernielt auto’s in Leeuwarden

di 10 mei 2022 16.34 uur

BURGUM - Een 19-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden door de politie. De man had even daarvoor op de Van Beverwijckstraat in Leeuwarden rond 01.50 uur een aantal auto’s vernield. Dankzij een goed opgegeven signalement kon de jongeman al snel worden opgepakt.

De man werd ingesloten voor baldadigheid en het voorhanden hebben van inbrekerswerktuig. De vernielingen aan de auto’s bleken mee te vallen.