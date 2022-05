Brug bij Skûlenboarch sinds maandagavond in storing

di 10 mei 2022 10.06 uur

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch staat sinds maandagavond 19.00 uur in storing. Dit betekent dat voetgangers, fietsers en automobilisten voorlopig moeten omrijden.

De scheepvaart ondervindt geen problemen door de storing. "De brug is opengezet totdat de storing is opgelost." zo laat woordvoerder Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat aan WâldNet weten. "De oorzaak van de storing is nog niet bekend."

Monteurs zijn inmiddels aan de slag gegaan om de oorzaak van de storing te vinden. Het is nog niet duidelijk wanneer het probleem verholpen zal zijn.

Matrixborden

Met matrixborden wordt het verkeer op de toegangswegen geattendeerd op de storing. Er is een omleiding gesteld. Het verkeer kan het beste omrijden via de brug van Kootstertille en de Jisteboerewei en Nije Yndustrywei.

De recent geplaatste matrixborden bij de brug zelf waren dinsdag overigens niet in werking. Deze borden werden ruim een jaar geleden speciaal geplaatst om gebruikers van de brug te informeren over eventuele storingen.

Update 15.09 uur

De storing was dinsdag om 14.00 uur weer verholpen. Rijkswaterstaat laat weten dat niet duidelijk was wat er precies mis was. Na het vervangen van twee sensoren was de storing in elk geval weer verholpen. De recent geplaatste matrixborden zijn vooral bedoeld om enkele weken voor een onderhoudsbeurt gebruikers van de brug er op te attenderen.

