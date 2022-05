Breng je dakterras of balkon tot leven

wo 04 mei 2022 17.23 uur

LEEUWARDEN - Ben je net verhuisd naar een bovenwoning, appartement of maisonnette? Grote kans dat je tegen een strak betegelde of andere grauwe toestand aankijkt zodra je naar je balkon of dakterras toe gaat. Of heb je er eigenlijk nog geen omkijken naar gehad en is het tijd om de handen uit de mouwen te steken?

Wanneer je naar je balkonnetje toeloopt hoeft niet alle moed in je schoenen te zinken. Het kan namelijk zo veel meer zijn dan een betonnen kist. Ook als je een dakterras bij je woning hebt kan daar zeker meer charme uitgehaald worden dan een treurige oppervlakte bedekt met stoeptegels of, nog erger, rubber en bitumen. Als je naar buiten gaat wil je natuurlijk ook het gevoel hebben dat je buiten bent. Wonen in een oase van cement, bakstenen en dakpannen helpt daar niet bij.

Tips voor het schoonmaken van je balkon

We geven je hier graag de beste aanwijzingen om jouw buitenruimte nieuw leven in te blazen. Zo kun je ook thuis heerlijk genieten van een lekkere lentedag in een rustgevende omgeving, zonder dat je eerst een kilometer moet wandelen naar het dichtstbijzijnde park. Je zult ook je hele woning direct een stuk prettiger ervaren nadat je deze stappen hebt gevolgd.

Is jouw dakterras nu vooral de ruimte waar jij je rokende vrienden naar toe verbant? Ook wanneer dat niet per se waar is, is het waarschijnlijk handig om schoon te maken. Desondanks dat alles beton, tegels en baksteen is, maakt een schoon en opgeruimd balkon een groot verschil. Goed al het vuil opvegen en eventueel met wat water vuile plekken wegschrobben. Als je vreemde vlekken op de vloer hebt kun je deze waarschijnlijk met wat schoonmaak azijn wel wegkrijgen! Over het algemeen worden tegels en beton wel wat helderder door ze in te spuiten met schoonmaakazijn, het laten intrekken en daarna met water wegspoelen en -schrobben. Een nog effectievere manier is een hogedrukspuit gebruiken. Deze hoeven niet heel prijzig te zijn en je kan ze zelfs voor een dagje huren.

Frisse start met schoon balkon

Mooi, nu is je balkon of dakterras goed schoon! Je zult wel al direct merken dat het er een stuk aangenamer uitziet. Maar dat kan nog beter: Tijd voor wat aankleding. Een echte metamorfose begint wanneer je de natuur naar je toehaalt. Een struik planten op een balkon is niet echt mogelijk, maar je kunt wel plantenpotten neerzetten met boompjes en buitenplanten erin. Bijvoorbeeld olijfboompjes zijn uitstekend geschikt om in een pot te laten groeien. Als je een ruim dakterras hebt zou je zelfs een perkje kunnen aanbrengen met allerlei bloemen en struiken.

Nog meer groen? Altijd goed! Leg op je balkon kunstgras, zodat je ook hier lekker op je blote voeten naar buiten kunt gaan. In tegenstelling tot de beplanting en de boompjes heeft dit eigenlijk geen omkijken nodig, zolang regenwater voldoende weg kan lopen. En als extra tip: Als je het kunstgras afkadert met houten tuintegels breekt het de uniformiteit en ziet je balkon of dakterras er extra natuurlijk uit.

Je kunt je nu vast wel inbeelden hoe je jouw buitenruimte wilt gaan omtoveren, dus tijd om aan de slag te gaan en te genieten van je nieuwe, rustgevende balkon!