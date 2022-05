Echtpaar Wester-Herder uit EarnewÃ¢ld viert diamanten huwelijksjubileum

Echtpaar Wester-Herder uit Earnewâld viert diamanten huwelijksjubileum

wo 04 mei 2022 12.54 uur

EARNEWâLD - Op 1 mei is het 60 jaar geleden dat Piebe Wester(82) en Grietsje Herder(82) elkaar het jawoord gaven. Burgemeester Gebben bezocht het echtpaar op woensdag 4 mei om hen te feliciteren met dit bijzondere jubileum.

De heer Wester is geboren en getogen in Earnewâld, mevrouw Wester zag het levenslicht in Garyp. Het stel leerde elkaar kennen op de ijsbaan in Garyp. Dat was in die tijd de plek voor jongeren om elkaar te leren kennen, aldus mevrouw Wester. Na een aantal jaren verkering was het tijd voor de volgende stap en op 1 mei 1962 trouwde het stel. Na hun trouwen ging het paar wonen in de geboorteplaats van de heer Wester, Earnewâld.



De loopbaan van de heer Wester begon in de techniek, hij werkte met agrarische machines. Een aantal jaren later werd hij beheerder van camping It Wiid in Earnewâld. Mevrouw werkte tot haar huwelijk in de kruidenierszaak van haar ouders in Garyp. Zoals gebruikelijk was in die tijd, stopte mevrouw daarna met werken en droeg ze de zorg voor het huishouden en de kinderen.

Beide echtelieden waren in het verleden volop actief in het verenigingsleven en als vrijwilligers in het dorp. De Heer Wester hielp in het verleden onder andere bij de Stichting Hulpgoederen Roemenië en de Stichting Skûtsje Earnewâld. Ook mevrouw Wester nam actief deel aan het verenigingsleven in het dorp.



Het echtpaar kreeg twee dochters. Later werd de familie uitgebreid met drie kleinkinderen en zelfs drie achterkleinkinderen. De gezondheid van het paar gaat de laatste tijd een beetje achteruit, maar ze wonen nog altijd zelfstandig en met hulp redden ze zich nog goed. Het 60-jarig huwelijk wordt in bescheiden kring gevierd.

FOTONIEUWS