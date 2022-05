Warm onthaal Canadese bevrijders in Aldtsjerk

zo 01 mei 2022 21.36 uur

ALDTSJERK - Honderden mensen zorgden zondagmiddag voor een warm onthaald van twee Canadese veteranen op landgoed De Klinze in Aldtsjerk. Art Boon en Jim Parks, beiden 97 jaar, doen deze dagen in de provincie verschillende plekken aan waar ze de bevrijding vieren.

De lange oprit naar De Klinze was een mooie plek waar de honderden mensen langs de kant konden staan om de veteranen te eren. Ze stonden te zwaaien met Fries-Canadese vlaggetjes. Bij het oprijden werd het duo met een luid applaus onthaald.

Boon en Parks kwamen in 1944 in actie met D-Day op de kust in Frankrijk. Een jaar later waren ze ook actief bij de bevrijding van Friesland. De komende dagen rijden de heren nog door Friesland. Op 4 mei zijn ze in de ochtend aanwezig bij de herdenking in Sneek en in de avond in Leeuwarden. Op 5 mei zijn ze te gast op het bevrijdingsfestival in Leeuwarden en op 7 mei komen ze naar Kollum. Een dag later zullen ze terugkeren naar hun thuisland Canada.