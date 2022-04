Hoe verzorg ik mijn oren en gehoor?

vr 29 april 2022 11.05 uur

DOKKUM - Oren zijn het zichtbaarste deel van het menselijke auditieve systeem. Hygiëne, naleving van veiligheidsmaatregelen, medicatie en ziekten uit het verleden kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de gehoorkwaliteit. Ook regelmatige controles zijn belangrijk. Ontdek hoe je voor je oren kunt zorgen, zodat je een leven lang kunt genieten van een perfect gehoor.

Oorverzorging

Schoonmaken is één stap en het voorkomen en behandelen van infecties is een andere. Oorverzorging omvat ook het vermijden van onnodig lawaai en het letten op mogelijk gehoorverlies.

Reinig je oren met speciale zorg. Gebruik geen wattenstaafjes of scherpe voorwerpen die de gehoorgang of het trommelvlies kunnen beschadigen.

Oorsmeer is de manier van het oor om zichzelf te reinigen. Als een opeenhoping je gehoor blokkeert, raadpleeg dan je arts om dit te laten verwijderen. Hij of zij moet ook aanvullende tests uitvoeren als je jeuk of pijn in je oren hebt.

Effecten van ziekten en medicijnen op oren en gehoor

Bepaalde ziekten kunnen de kans op oorinfecties of gehoorverlies vergroten. Bovendien kan de conditie van je oren worden beïnvloed door de bijwerkingen van medicatie.

Als je plotseling gehoorverlies of een gevoel van constant lawaai in je oren of hoofd ervaart, raadpleeg dan onmiddellijk je arts. Vergeet niet dat lekkage uit het oor niet normaal is en meestal wijst op een infectie. Neem je medicatie alleen zoals voorgeschreven en raadpleeg je arts als je problemen hebt met gehoor, evenwicht of oorsuizen.

Lawaai

Ziekte en oorsmeer zijn niet het enige waar je aan moet denken als het gaat om goede oorverzorging. Het is ook belangrijk om jezelf te beschermen tegen lawaai.

Draag thuis of op het werk gehoorbescherming wanneer je wordt blootgesteld aan harde geluiden. Dit omvat het maaien van het gazon en het gebruiken van een bladblazer of ander elektrisch gereedschap. Je bent wettelijk verplicht om gehoorbescherming te dragen als je in een lawaaierige omgeving werkt.

Vermijd hoge volumeniveaus bij het gebruik van stereo- en thuisbioscoopsystemen. Bij gebruik van draagbare geluidssystemen moet het volume op een comfortabel niveau staan. Als iemand anders kan horen waar je met een hoofdtelefoon naar luistert, is het volume te hoog.

Draag oordoppen bij rockconcerten, in nachtclubs en op luide sportevenementen. Bij audilo.nl vind je een ruim assortiment gehoorbeschermingsaccessoires.

Veiligheid

Het veilig houden van je gehoor gaat niet alleen over werk. Je moet ook voor je oren zorgen wanneer je activiteiten doet die je leuk vindt.

Draag altijd een helm tijdens het fietsen, skiën of skeeleren, en wanneer je deelneemt aan andere activiteiten die je blootstellen aan hoofd- en oorletsel.

Slik je speeksel in en gaap regelmatig tijdens vliegtuigvluchten om de druk in je oren gelijk te trekken. Als je een probleem met de bovenste luchtwegen hebt, zoals een verkoudheid of sinusinfectie, neem dan een paar uur voor de landing een griepmedicijn in. Je kunt ook oordoppen kopen met speciale filters om de luchtdruk in je oren te egaliseren.

Wanneer je bij zonnig weer buiten bent, vergeet dan niet om zonnebrandcrème op je oren aan te brengen.

Als je ongewone verdikte of schilferige gebieden op je buitenoor opmerkt, neem dan contact op met je arts. Raadpleeg onmiddellijk een NKO-arts als je een oorblessure hebt, pijn voelt of veranderingen in je gehoor opmerkt. Soms kan de pijn afkomstig zijn van je tanden, kaak of nek.

Gehoorverlies

Hier zijn enkele waarschuwingssignalen van gehoorverlies: