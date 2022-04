200 mensen doen mee aan Koningsbingo in Buitenpost

wo 27 april 2022 09.09 uur

BUITENPOST - Koningsdag begon in Buitenpost al op dinsdagavond in de feesttent aan de Oude Havenstraat. Tweehonderd mensen deden mee aan de Koningsbingo welke georganiseerd werd door de Oranjevereniging in het dorp. Alle prijzen werden beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.

De vrijmarkt in Buitenpost start op Koningsdag vanaf 10.00 uur in de omgeving van de Oude Havenstraat en feesttent. Burgemeester Brouwer zal rond het middaguur langskomen in Buitenpost en 's middags is er nog een voorstelling van het jeugdcircus Saranti dat omstreeks 15.00 uur gevolgd wordt door een matinee verzorgd door Klaas Dijkstra.