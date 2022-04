Open huis voor herontwikkelde De Spiker in Ternaard

za 23 april 2022 15.35 uur

TERNAARD - In de volledig herontwikkelde De Spiker in Ternaard was zaterdag open huis om het voormalige zorgcentrum wat tot zelfstandige wooneenheden voor jong en oud wordt verbouwd, te bezichtigen.

Bij aanvang van de open dag waren er al tientallen bezoekers om kennis te nemen van de ontwikkeling van het gebouw. Het gebouw biedt een modern, flexibel woonconcept met hoogwaardige studio’s en appartementen en een brede reeks diensten om de bewoners te faciliteren.

Er zijn 74 appartementen en studio's te huur die circa 28 en 41 m2 groot zijn en verdeeld zijn over twee verdiepingen. De huurders betalen een totale huurprijs waarbij naast de huur ook de algemene- en nutsvoorzieningen zijn inbegrepen. Er is in het gebouw een gemeenschappelijk wasruimte en een ontmoetingszaal aanwezig.



Mienskip staat centraal en dat vertaalt zich in de inrichting van het gebouw, de service en de activiteiten die samen met bewoners en de dorpsgemeenschap worden georganiseerd.

De Spiker richt zich op werkzame of studerende jongeren tussen de 20 en 35 jaar en actieve ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Oftewel “Veelzijdig wonen voor jong en oud”: passend bij deze tijd, ontmoeten en met elkaar genieten. Met aandacht voor elkaar, bouwen jong en oud hier aan het goede leven.

