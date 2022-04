Gratis live formule 1 kijken: dit zijn je 4 beste opties

za 23 april 2022 10.00 uur

DRACHTEN - Dit weekend staat de Grand Prix van Italië in Imola op het programma. Op zondag 24 april start de race om 15:00.

Vorig jaar kon je de formule 1 gratis kijken via Ziggo op kanaal 14. Dat is inmiddels niet meer mogelijk. De rechten van de F1 zijn verhuisd naar Viaplay. Een abonnement op deze streamingsdienst kost 13,99 euro per maand.

Gelukkig zijn er manieren om de Formule 1 kwalificatie en race gratis te kijken.

We geven een overzicht van de vier beste manieren:

1. Gebruik een VPN

De Formule 1 wordt in een aantal Europese landen gratis en legaal uitgezonden. Met een VPN krijg je toegang tot deze streamingsdiensten van hoge kwaliteit.

Het werkt eigenlijk vrij simpel: met een VPN verwissel je jouw IP-adres uit Nederland voor een IP-adres uit een ander land, bijvoorbeeld Oostenrijk, Luxemburg of de Verenigde Staten. Daardoor krijg je toegang tot content die alleen lokaal beschikbaar is. Met de ingeschakelde VPN kijk je de officiële livestream dus gratis, bijvoorbeeld op je laptop, telefoon of TV.

Check deze uitleg als je precies wilt weten wat je moet doen om gebruik te maken van een VPN. Hierin staat ook een overzicht van de streams die op dit moment het beste werken.

Niet tevreden over je VPN? Je kunt je geld binnen 30 dagen terugvragen, zonder specifieke reden op te geven. In feite heb je dus 30 dagen lang een gratis VPN tot je beschikking (meer info hier).

2. Gratis Viaplay kijken (tijdelijk)

Als je een nieuw abonnement afsluit bij een tv-provider, bijvoorbeeld KPN of T-Mobile krijg je soms een paar maanden gratis Viaplay bij je pakket. Dat kan interessant zijn op de korte termijn, maar mogelijk dat je op de langere termijn alsnog duur uit bent.

Een andere optie is om (gratis) mee te liften op een Viaplay-abonnement van een vriend of familielid. Delen van accounts is toegestaan. Je kunt dan op twee apparaten tegelijk kijken.

3. Kijk in het café

In veel cafés kun je gratis naar de formule 1 kijken. Kroeg eigenaren hebben de Tv-rechten vaak via een zakelijk abonnement aangeschaft. In grotere steden vind je vaak speciale sport bars om te race live te volgen.

Het kost je hoogstens een biertje of twee.

4. Kijk naar de gratis TV-uitzending

Een aantal Formule 1 races worden gratis uitgezonden op de Nederlandse televisie, bijvoorbeeld via de NOS of de Duitse RTL. Check in je tv-gids op welke kanalen deze beschikbaar zijn.

Ten slotte kun je uitgebreide samenvattingen van de Formule 1 bekijken via het sportkanaal van Ziggo.

Het complete stappenplan vind je hier nog eens terug.