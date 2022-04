Voorwaardelijke straf is voor aan GHB verslaafde verdachte ‘niet aan de orde’

wo 13 april 2022 13.30 uur

LEEUWARDEN - In een ongeveer vier maanden tijd bezorgde een ex-inwoner van Kollum (30) de politie handenvol werk. De zwaar aan GHB verslaafde man pleegde het ene na het andere strafbare feit. Woensdag werd hij bij verstek veroordeeld tot zes weken cel.

Verwarring alom

De verdachte was niet op de zitting, volgens zijn advocaat had hij dat wel gewild. Maar de rechter beschikte ook over een bericht dat de verdachte, die momenteel vastzit, afstand had gedaan en niet bij de zitting wilde zijn. Verwarring alom dus, maar uiteindelijk werd de zaak wel behandeld, zonder aanwezigheid van de verdachte.

Schreeuwend op straat

Hij had vanaf juli vorig jaar voor nogal wat overlast gezorgd, in zijn woonplaats, in Kollum en ook in Leeuwarden. In Kollum had hij eind juli? Een fiets gestolen en, uit een woning, een gereedschapskoffer. De politie was afgekomen op een melding van een man die schreeuwend op straat liep. De man liep een steeg in en kwam er even later uit met de gereedschapskoffer in de hand.

BOA klap gegeven

In september had hij politiemensen uitgescholden, toen hij uit de opvang van het Leger des Heils in Engwierum werd gezet omdat hij alcohol had gebruikt. In oktober zorgde hij voor overlast in het centrum van Leeuwarden. Hij weigerde zijn id-bewijs over te geven en verzette zich toen hij werd aangehouden. Hij had geprobeerd een BOA tegen het hoofd te slaan. De klap kwam terecht op de schouder.

Gebiedsverbod voor Kollumerzwaag

Een week later pleegde hij huisvredebreuk. Hij wilde de woning van zijn ouders niet verlaten. Weer een week later was hij toch weer bij de woning geweest en liep hij schreeuwend over straat. Hij had inmiddels een gebiedsverbod gekregen: hij mocht niet meer in Kollumerzwaag komen.

Verdachte accepteert geen hulpverlening

De man heeft een groot aantal veroordelingen achter zijn naam staan. Vorig jaar moest hij drie keer voor de rechter verschijnen. Volgens de reclassering is hij eigenlijk altijd onder invloed. Er is van alles geprobeerd om de impasse te doorbreken?, maar de man accepteert geen hulpverlening. Hij zou volgens de reclassering moeten worden opgenomen om van zijn verslaving af te komen.

Woning en zelfstandig afkicken

Raadsman Tinco Delhaye zei dat zijn cliënt een woning voor zichzelf wil en zelfstandig af wil kicken van de GHB. Officier van justitie Sanne Neelis zag geen andere oplossing dan de Kollumerzwaagster op te sluiten. Zij eiste zes weken cel en omzetting van twee voorwaardelijke celstraffen van twee weken in onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Rechter Miriam Venema vonniste conform. De door de advocaat voorgestelde voorwaardelijke straf was volgens de rechter “niet aan de orde”. De man moet aan de BOA die hij heeft geslagen 300 euro smartengeld betalen.