Metersgrote beelden van insecten in Vijversburg

wo 13 april 2022 11.50 uur

TYTSJERK - Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 12 initiatieven in de regio Noordoost Friesland. In deze eerste openstellingsperiode van 2022 gaat er ruim 259.412 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is Giga Insecta.

Giga Insecta

In Park Vijversburg in Tytsjerk presenteert Stichting Op Toutenburg van 3 juli t/m 14 augustus 2022 het project 'Giga Insecta’. Een beleving met tientallen metersgrote bewegende beelden van insecten. Hiermee wil de stichting het belang van insecten op beeldende wijze onder de aandacht te brengen.

Indrukwekkend project

De grootte van de insecten geeft bezoekers een andere kijk op de wereld van deze kleine diertjes. Een indrukwekkend project waarbij bezoekers kennis maken met de wereld van de insecten en oog in oog komen te staan met een belangrijke boodschap; "Koester ons!".

De tentoonstelling wordt georganiseerd in aanvulling op Arcadia, dat in het teken staat van duurzaamheid en biodiversiteit. Naast de tentoonstelling is er een randprogramma, bestaande uit onder andere een voorstelling voor jonge kinderen, levensgrote foto's van insecten en een activiteitenplein. Voor bezoekers is er daarnaast een doe- en zoekplaat, waarbij het park als vindplaats wordt gebruikt voor alle insecten die er leven.

De totale investering van het project is 112.200 euro en er kwam een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns van 10.000 euro.