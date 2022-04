Feestelijk startsein voor bouw van 40 nieuwe woningen

za 09 april 2022 15.00 uur

DRACHTEN - Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier heeft vrijdagmiddag het startsein gegeven voor de bouw van 40 woningen. Het gaat om woningen in het project In de Luwte aan de Drachtstervaart. Daarvan is de helft rijtjeswoningen en de andere helft twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Bijna alle woningen liggen aan het water of hebben uitzicht over het water.

Tijdscapsule

Het startsein was het begraven van een tijdscapsule. Hierin zaten niet alleen ondertekende certificaat van de betrokken partijen, maar ook toekomstwensen van bewoners en kindertekeningen. Wethouder Robin Hartogh Heys: "Gemeente Smallingerland is blij dat met dit project weer veel mensen in Drachten een nieuwe woning hebben gevonden. Deze nieuwbouwwoningen met een grote diversiteit, liggen prachtig ten opzichte van het centrum en hebben directe toegang tot de Friese meren".

Rookvrije speelplekken

Naast de woningen worden er ook nieuwe speelplekken gerealiseerd. Deze plekken zullen worden gemarkeerd als rookvrije zones. Mireille Jeurnink, VanWonen Directeur Vastgoedontwikkeling licht toe: “Wij gunnen het alle kinderen om gezond en dus rookvrij te spelen en op te groeien. Daarom zijn we sinds deze week partner van Rookvrije Generatie. Deze speelplekken in Drachtstervaart zijn de eerste rookvrije zones die we realiseren."

Planning

Het is de bedoeling dat de 20 rijtjeswoningen nog voor de zomer opgeleverd gaan worden. Daarna zullen de 20 andere woningen volgen. In de Luwte is het laatste project in Drachtstervaart. Naar verwachting zullen alle 158 woningen van het project in 2022 verkocht worden, aldus de gebiedsontwikkelaar.

