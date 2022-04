Voertuig met verdachte vloeistof aangetroffen; bestuurder aangehouden

vr 08 april 2022 08.31 uur

KOOTSTERTILLE - De brug van Kootstertille werd donderdagavond enige tijd door de politie afgezet aan weerszijden. De aanleiding hiervoor was een verdacht voertuig dat was aangetroffen bij de bushalte nabij de rotonde van Kootstertille. De bestuurder, een 33-jarige man uit de gemeente Pekela is aangehouden. Hij wordt verdacht van het rijden onder invloed van verdovende middelen.

Twee gevulde IBC tanks

De brandweer van Drogeham is voor de zekerheid ter plaatse gekomen omdat er mogelijk (explosie)gevaar kon zijn. Er stonden namelijk in de laadruimte twee gevulde IBC tanks. De brandweer kon al snel aangeven dat er geen gevaar was. De weg is daarna weer vrijgegeven voor het doorgaande verkeer.

Busje meegenomen voor onderzoek

Het busje is meegenomen door een berger en in beslaggenomen door de politie. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er in de IBC-tanks zat.

