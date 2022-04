'Stinkfabriek' grootste stikstofuitstoter in regio

do 07 april 2022 13.00 uur

SUMAR - Sonac aan de Damsingel in Sumar is de grootste stikstofuitstoter in de regio. Dat blijkt uit een 'top 100' welke de rijksoverheid bekend heeft gemaakt. Sonac staat op de 70e plek. De 73e plek is voor de Reststoffen Energie Centrale (REC). Dat zijn de enige twee Friese bedrijven in de top 100.

Sonac staat in de regio bekend als de 'stinkfabriek' omdat de aanwezigheid van de fabriek tot op de dag van vandaag nog altijd geroken kan worden. De fabriek verwerkt slachtafval tot producten.

De grootste uitstoters van stikstof zijn bekende namen, zoals: Tata Steel, Schiphol en Shell.

Sonac heeft een uitstoot / emissie van 97.545 kilo. De uitstoot van Tata Steel is 62 keer zoveel. Schiphol heeft een emissie welke 37 keer groter is dan de uitstoot van Sonac.