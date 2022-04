Ree aangereden op Centrale As bij DamwÃ¢ld

Ree aangereden op Centrale As bij Damwâld

di 29 maart 2022 10.02 uur

DAMWâLD - Een automobilist op de Centrale As bij Damwâld schrok zich maandagochtend een hoedje. Plotseling stak een ree de autoweg over. De bestuurder kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het geschrokken dier raakte vermoedelijk wel gewond maar verdween na de aanrijding in het niets.

De automobilist kon door de schade niet meer verder rijden, zo laat de politie weten. Een berger heeft het voertuig moeten wegslepen. De politie wil bestuurders waarschuwen dat de kans op wildaanrijdingen momenteel groter is dan normaal. Dat komt door de zomertijd.

"Veel verplaatsingen van o.a reeën, herten en wilde zwijnen vallen precies samen met de ochtend- en avondspits in het verkeer. Dieren kennen geen zomer- of wintertijd, dat is iets van mensen. In het wild levende dieren hebben alleen hun biologische klok en moeten de komende periode wennen en hun activiteiten aanpassen op het nieuwe dagritme van de mens. Wees dus alert en matig uw snelheid in de risicogebieden, het voorkomt dierenleed en persoonlijk ongemak." aldus de politie.