Traumaheli trekt veel bekijks bij inzet op AZC

za 26 maart 2022 17.32 uur

BURGUM - De hulpdiensten rukten zaterdagmiddag massaal uit naar het AZC aan de Elingsloane in Burgum. Naast twee ambulances kwam ook de brandweer met twee voertuigen en de traumahelikopter ter plaatse.

De inzet was nodig voor een zwangere vrouw op een bovenverdieping. Zij had hulp nodig en ze is met een hoogwerker van de brandweer via het dakraam naar beneden geholpen.

In de omgeving ging de inzet niet onopgemerkt voorbij. Veel bewoners en omwonenden kwamen kijken.

FOTONIEUWS