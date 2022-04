Dokkumer klimteam gaat Kilimanjaro op voor Alzheimer

za 26 maart 2022 11.12 uur

DOKKUM - In juni gaan Eelke Krol, Jogchum van der Woude en Titus Vogt de Kilimanjaro in Tanzania beklimmen. Zij doen dit voor het goede doel. Expeditie Kilimanjaro is een project van en voor stichting Ik ben Wil. De drie klimmers presenteerden vrijdag in Dokkum hun outfit. Zondag verblijven ze in Raalte enkele uren in een diepvriescel, om aan de koude te wennen.

Diepvriescel

Omdat het bovenop de Kilimanjaro (5.895 meter hoog) behoorlijk koud is, is de koudetraining hard nodig. In de 15.000m2 grote diepvriescel in Raalte gaat het team zondag 25 maart ervaren wat het is om een paar uur lang in een omgeving van minus 23 graden Celsius te verblijven. Ze doen deze training in hun nieuwe outfit.

Meer dan 80 ambassadeurs staan vermeld op de kleding, die wordt gesponsord door Santexo Beroepsmode en Helly Hansen. Het betreft een high-tech outfit die bestand is tegen temperaturen van -25 tot +30. Naast de kleding worden de mannen uitgerust me satelliettelefoons, beschikbaar gesteld door Expert Dokkum en Garmin Nederland. Daarmee is het team op de Kilimanjaro live te volgen en kunnen contact kunnen leggen met thuis en de pers.

Expeditie Kilimanjaro

Expeditie Kilimanjaro is de uitdaging waar drie Dokkumers zich in juni van dit jaar aan wagen voor stichting Ik ben Wil, die zich inzet voor Alzheimer. Het doel is om in zeven dagen, zeven uren per dag te lopen naar de top van de Kilimanjaro. "Aandacht vragen voor de ziekte van Alzheimer, en weer even wat dichter bij mijn moeder zijn, dat is ons doel", zegt Titus Vogt.

Het was zijn moeder, Wil Vogt, die Alzheimer kreeg. Ze overleed in november 2020. Wil werd de inspiratiebron voor de stichting, campagnes en acties om geld in te zamelen voor onderzoek naar en aandacht voor Alzheimer. Tientallen particulieren, sponsoren en ambassadeurs ondersteunen de stichting inmiddels. Alle inkomsten komen ten goede komt aan nieuwe projecten waaraan de stichting zich verbindt.