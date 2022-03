De 3 voordelen van een zakelijke rekening openen met een creditcard als ZZP'er

do 24 maart 2022 09.37 uur

DRACHTEN - Zodra je je eigen onderneming als ZZP'er hebt opgestart, biedt een zakelijke rekening met een creditcard een aantal interessante opties. Zo kun je met een met een creditcard zakelijke aankopen uitvoeren, zoals zakenreizen, het kopen van bedrijfsapparatuur en zakelijk tanken. In dit artikel lees je wat de voordelen zijn van een zakelijke rekening openen met een creditcard als ZZP'er.

1. Houd privé en zakelijk gescheiden

Veel startende ZZP'ers gebruiken tijdens het opstarten van hun onderneming niet direct een aparte zakelijke creditcard. Voor aankopen maken ze daarom gebruik van hun privé kaart. Dit vormt niet meteen een probleem, maar brengt wel extra administratieve rompslomp met zich mee. Door een zakelijke rekening te openen met een creditcard houd je de privé en bedrijfsinkopen gescheiden. Ook voor de aangifte van de omzetbelasting is het overzicht van een zakelijke creditcard handig. De btw wordt namelijk op een aparte plek aangegeven, waardoor het terugvragen van de omzetbelasting gemakkelijk verloopt.

2. Op een later tijdstip betalen

Als beginnende ZZP'er dien je aan verscheidene betalingsverplichtingen te voldoen. Je wilt je kantoor inrichten, de winkel bevoorraden of een nieuwe computer aanschaffen. Aangezien de kosten altijd voor de baten vooruitlopen, biedt een zakelijke rekening met een creditcard uitkomst. Zo betaal je je aankopen wel meteen, maar wordt het bedrag pas aan het einde van de maand afgeschreven.

3. Aankoopverzekering bij een zakelijke rekening met creditcard

Veel creditcards bieden de mogelijk om een aankoopverzekering af te sluiten. Zonder extra kosten zijn je aankopen voor een periode van bijvoorbeeld 180 dagen verzekerd tegen diefstal, beschadiging of verlies. Deze verzekering dekt ook goederen die je in het buitenland hebt gekocht. Verder dekt de zakelijke rekening met creditcard onder meer vlucht- en bagagevertraging, eigen risico van autohuur over de grens en kosten van vervanging of reparatie van producten. Zo heb je als beginnende ZZP'er minder last van de risico's bij grote aankopen voor je bedrijf.

Waar vind ik de beste zakelijke rekening met creditcard?

Welke zakelijke rekening met creditcard is het meest geschikt voor je onderneming? Een aantal factoren spelen hierbij een rol. Uiteraard zoek je een bankrekening met lage kosten, maar ook is het van belang om een bank te selecteren die je ondersteunt en klantvriendelijk te hulp schiet op de momenten dat er een kwestie speelt. Bekijk daarom zeker ook de service en opties die de verschillende banken bieden. Bij zzpdaily.nl vind je een handig overzicht van uiteenlopende banken die een zakelijke rekening met creditcard aanbieden. Ook vind je op de website goede tips en adviezen voor startende ZZP'ers.