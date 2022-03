Duo pleegt inbraak bij terStal in Surhuisterveen

za 19 maart 2022 13.27 uur

SURHUISTERVEEN - Bij terStal aan De Kolk in Surhuisterveen is vrijdagnacht ingebroken. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De inbraak vond omstreeks 4.00 uur plaats. Tot nu toe is bekend dat in de bewuste nacht twee mannen het pand verlaten en de Dokter van Kammenstraat in rennen.

Eén van de mannen is gekleed in een donkere jas, donkere broek en schoenen. De andere persoon draagt een lichte jas, donkere broek en lichte schoenen. Beide dragen capuchons.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook worden bewoners van de Dr. van Kammenstraat of Langelaan e.o. gevraagd om te kijken of er tussen 4.00 uur en 4.15 uur mensen in beeld zijn (als zij een camera thuis hebben). Getuigen kunnen via 0900-8844 contact opnemen met de politie.