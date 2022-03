Dorpsschool in Bornwird haalt 3000 euro op voor OekraÃ¯ne

Dorpsschool in Bornwird haalt 3000 euro op voor Oekraïne

vr 18 maart 2022 12.10 uur

BORNWIRD - Leven in een land waarvan je niet weet of je nog steeds veilig bent, of je de familie weer ziet en of je huis blijft staan. Miljoenen mensen in Oekraïne maken het op dit moment mee. En dit gaat ons allemaal aan het hart. Zo ook de leerkrachten en leerlingen van basisschool Bernewird; een kleine dorpsschool in Bornwird waar iedereen zich wél veilig en thuis mag voelen.

"Er moet wat gebeuren!", een opmerking die veel genoemd is de afgelopen weken. Stichting Arlanta kwam met een zonnebloemzaadjesactie en de school vulde deze aan met de sponsorloop; lopen voor Oekraïne. De kinderen kregen allemaal een sponsorlijst mee naar huis en haalden geld binnen door middel van het zoeken van sponsors.

Woensdag was het zover. Onder het toeziend oog van ouders, pakes/ beppes, ooms/ tantes,broers/ zussen en dorpsbewoners kon de sponsorloop beginnen. Het was fantastisch loopweer en kinderen waren enthousiast.

Heel bijzonder was dat er een Oekraïense familie aanwezig was om iedereen aan te moedigen. Een vrouw met kinderen, die gevlucht zijn en nu verblijven bij de familie Talsma in Raard. Dit maakte dat alle kinderen heel gedreven bezig waren en zoveel mogelijk rondjes wilden lopen.

De leerlingen hebben in totaal maar liefst 3000 euro opgehaald voor Giro 555.

