WÃ¢nswert krijgt noordoostelijke rondweg

Wânswert krijgt noordoostelijke rondweg

wo 16 maart 2022 15.20 uur

WâNSWERT - Om ervoor te zorgen dat het verkeer tussen Burdaard en Marrum niet meer door het dorpje Wânswert rijdt, komt er binnen afzienbare tijd een rondweg. Door voormalige gemeente Ferwerderadiel ging ooit al akkoord met een rondweg maar is in de tussentijd uitgebreid.

Op de rondweg mag te zijner tijd maximaal 80 km/u gereden worden. Het college van B&W van Noardeast-Fryslân wil het tracé aan de noordoostkant van Wânswert aanleggen. Waar het precies komt, is afhankelijk van de onderhandelingen met grondeigenaren.

Wethouder Theo Berends geeft aan dat het geduld van Wânswert zwaar op de proef is gesteld: "Na zoveel jaren onzekerheid is het dorp en haar nabije omgeving toe aan duidelijkheid en rust. We zorgen voor een passende oplossing die de verkeersdruk wegneemt en de verkeersveiligheid vergroot. De betere doorstroming van verkeer is ook een plus voor de regio."

Veilige en duurzame route

Op dit moment rijdt er veel (groot) verkeer dwars door het dorpje en het intensieve gebruik van de huidige wegen heeft een negatief effect op de leefbaarheid. De wegen zijn daarvoor namelijk niet geschikt. De nieuwe rondweg wordt een belangrijke schakel in goede verbinding tussen Burdaard en Marrum.

De gemeenteraad beslist, voor de zomer, bij de behandeling van de perspectiefnota over het toewijzen van het benodigde budget.

