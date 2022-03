Vind snel een slotenmaker in Antwerpen

wo 16 maart 2022 13.53 uur

DRACHTEN - Veel beroepen verdwijnen, andere hebben de eeuwigheid. Hoewel de digitale technologie het nodige verandert, is de slotenmaker al eeuwenlang vaste prik in elke stad of dorp. Hij zorgt er immers voor dat we ons huis en andere gebouwen veilig kunnen afsluiten. Dat daarbij wel gebruik wordt gemaakt van de vooruitgang, spreekt voor zich.

Alle slotenmakers van België op één plek

Alle slotenmakers van België zijn vertegenwoordigd en makkelijk en snel te vinden op de website slotenmakerbelgie.com, en menig specialist is bekend met de moderne slimme sloten en deurbellen op afstand. Vanzelfsprekend weten ze ook hoe je ouderwetse sloten vakkundig monteert. De betrouwbare monteurs zijn binnen een half uur present en behalve via internet is de website 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Essentieel, want als er iets is dat slecht uitkomt bij een probleem met een slot, is het wel wachten. Het repareren of vervangen van een slot wil je niet alleen goed, maar vooral snel gedaan hebben.

Veel voorkomende situaties

De proef op de som: wie in Antwerpen woont en op de website de naam van zijn stad intikt, stuit op tientallen slotenmakers die de klus in no time kunnen klaren. Het gebeurt vaker dan je denkt, dat deze specialisten nodig zijn. Zo staan ze paraat als een slot versleten of stuk is, als men zichzelf buitengesloten heeft en op het punt staat een raam te forceren (niet doen dus, blijf rustig en zoek de website op), wanneer men simpelweg zijn sleutels is kwijtgeraakt of na een inbraak. In dat laatste geval heeft een bewoner wel wat anders aan zijn hoofd en is het fijn dat de monteurs snel ter plaatse zijn. Sommige karweitjes kun je beter aan de vakman overlaten. Jezelf ontzorgen, heet dat met een modern woord.

Verhuizing en verbouwing

Ook bij verhuizingen en verbouwingen komt de slotenmaker van pas: men betrekt graag oude, pittoreske huizen, maar een kritische blik leert dan dat veel hang- en sluitwerk aan vervanging toe is, en niet alleen bij de voordeur. Inbrekers laten hun oog niet zelden vallen op een bovenraam, of richten zich op een externe ruimte zoals de schuur. Staan hier waardevolle spullen (scooter, e-bike, kunst, gereedschap), dan moet deze ook voorzien worden van moderne en betrouwbare sloten. Een woning met veel licht is heerlijk, maar potentiële dieven zien wel wat er allemaal te halen valt. Wanneer er een aanbouw gecreëerd wordt met veel glas, zoals een serre, is het eveneens zaak voor een deugdelijke afsluiting te zorgen. En daar wacht je liever niet al te lang mee. Het is dus fijn dat er binnen zeer afzienbare tijd een slotenmaker voor komt rijden. Deze gaat immers wel degelijk met zijn tijd mee.