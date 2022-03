Anjum wordt geen proeftuin, dorp loopt miljoenen mis

vr 11 maart 2022 23.30 uur

ANJUM - Anjum loopt miljoenen euro's mis. De gemeente had het dorp opgegeven voor een rijksbijdrage om Anjum aardgasvrij te maken. Anjum werd niet geselecteerd. Schiermonnikoog krijgt overigens wel een bijdrage van het Rijk om de wijk Nieuw Dokkum aardgasvrij te maken. Het gaat om bijna 2,3 miljoen euro.

Het initiatief van Energiecoöperatie De Anjumer Eendragt ontving deze week wel een 'positieve waardering' vanuit het Rijk voor het plan dat vanuit het dorp is opgezet.

Wethouder Esther Hanemaaijer sprak - ondanks de teleurstelling - grote waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de energiecoöperatie en het dorp.

Proeftuin Aardgasvrij Wijken

De gemeente Noardeast-Fryslân deed november 2021 een aanvraag bij het Rijk, om Anjum mee te laten doen aan het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met dit programma stelt het rijk subsidie beschikbaar om wijken en buurten aardgasvrij te maken. In de aanvraag staat hoe Anjum aardgasvrij kan worden voor 2030.

Initiatief van het dorp

Het voorstel voor de proeftuin komt vanuit het dorp. De aanvraag is een initiatief van Energiecoöperatie De Anjumer Eendragt waar zestig huishoudens uit Anjum lid van zijn. De energie-coöperatie organiseerde een informatieavond en ging in gesprek met dorpsbelang en de gemeente. Hiermee bracht de coöperatie de visie om Anjum aardgasvrij te maken voor 2030 onder de aandacht.

Aardgasvrij maken is lastig en duur

Eerder kreeg het dorp Garyp wel een miljoenen bijdrage. In dat dorp is inmiddels duidelijk geworden dat het nog niet zo eenvoudig is om alle woningen aardgasvrij te maken. De ambitie is daar al verlaagd om woningen vooral aardgasarm te maken door ze goed te isoleren en het gebruikmaken van warmtepompen e.d.