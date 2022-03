Zwembad De Frosk wordt komende maanden gesloopt

vr 11 maart 2022 16.23 uur

DE WESTEREEN - De komende maanden zal zwembad De Frosk in De Westereen gesloopt worden. De klus wordt geklaard door aannemer TN Slopen & Saneren uit Scharsterbrug. Het is de bedoeling dat de sloop eind mei klaar is. Het vervallen zwembad is een doorn in het oog voor veel inwoners van De Westereen.

Omdat de leden van Tennisvereniging De Westereen altijd nog gebruik maakten van de kleedruimtes van De Frosk, krijgen zij vervangende ruimte. De raad van Dantumadiel besloot vorige week 60.000 euro bij te dragen aan de bouw van nieuwe ruimtes. Voor het terrein van De Frosk zijn er woningbouwplannen.