Noardeast-Fryslân doneert euro per inwoner aan Giro 555

di 08 maart 2022 15.57 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân maakt per inwoner 1 euro over aan Giro 555 voor de hulp aan Oekraïne. In totaal gaat het om een donatie van 45.000 euro.

Met de donatie wil de gemeente namens alle inwoners haar steun uitspreken aan Oekraïne. De oorlog daar zorgt ervoor dat duizenden mensen moeten vluchten. Burgemeester Johannes Kramer: “De sitewaasje yn Oekraïne is ferskriklik. It fertriet is grut en de ûnwissichheid nimt allinne mar ta. It docht ús allegear sear. Wat wy dwaan kinne foar dizze minsken, wolle en moatte wy dwaan.”

Blauw-geel in top

Naast een donatie probeert de gemeente op gepaste wijze ook contact te krijgen met inwoners die afkomstig zijn uit het gebied. Daarnaast worden de mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen verkend. Maandag is uit solidariteit de Oekraïense vlag in top gehesen bij de gemeentehuizen in Dokkum, Ferwert en Kollum. “D’r binne troch ús ynwenners en it bedriuwslibben ek in soad aksjes op tou set. Dêr bin ik grutsk op. Eltsenien wol helpe.”