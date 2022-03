Officiële opening uitbreiding Stertil B.V. in Kootstertille

do 03 maart 2022 20.37 uur

KOOTSTERTILLE - De officiële opening van de uitbreiding van Stertil in Kootstertille vond donderdag plaats. De opening is verricht door de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Met het oog op de toekomst is dit internationale hoofdkantoor van de Stertil Group flink uitgebreid met 7.500 m2 productie- en kantoorruimte.

Investeringsprogramma van meerdere miljoenen

De uitbreiding maakt deel uit van een miljoenen investeringsprogramma van de Stertil Group B.V. ten behoeve van zijn vestigingen over de hele wereld. De Stertil Group heeft laten zien voortdurend te blijven investeren in de regionale marktstrategieën van zijn belangrijkste productie- en verkooporganisaties.

Over de hele wereld heeft Stertil productie- en verkooporganisaties, evenals een exclusief distributeurs- en dealernetwerk. Deze investeringen zijn een antwoord op het continue succes en de populariteit van de verschillende producten van de bedrijfsdivisies binnen de Stertil Group.

De drie bedrijfsdivisies binnen de groep zijn: Stertil-Koni hefbruggen, de nummer één voor onderhoud en reparatie van industriële en commerciële voertuigen; Stertil Dock Products met internationale erkenning voor veilige, hoogkwalitatieve laadperron oplossingen; en

Stokvis Service met een uitgebreid netwerk van service-engineers voor de Nederlandse markt.

Investeren in een duurzame toekomst

Ulbe Bijlsma, President en CEO van de Stertil Group: "De forse uitbreiding van maar liefst 7.500 m2 met een investeringsbedrag van zo’n €6,5 miljoen is een gevolg van een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste zijn de noodzaak tot extra ruimte voor het faciliteren van toekomstige groei, verbetering van de efficiency en zeker ook het willen bijdragen aan de duurzaamheid van Stertil." Een antwoord op de steeds toenemende marktvraag naar Stertil® producten en onderdeel van de langetermijnstrategie van de Stertil Group voor de industrieën die haar bedrijfsdivisies bedienen.

De uitbreiding in Kootstertille zorgt voor een verbetering van de logistiek op locatie, meer opslagcapaciteit en meer kantoorruimte voor de afdelingen Supply Chain en Marketing & Sales. De heer Bijlsma vervolgt: "\'Sustainability’ is een belangrijk element bij Stertil, onze succesvolle Stertil-Koni EARTHLIFT® is daar een mooi voorbeeld van. Deze gepatenteerde heavy duty mobiele hefbrug is regeneratief, wat betekent dat energie wordt genereerd tijdens het dalen van het geheven voertuig. Met andere woorden: met zwaartekracht energie terugwinnen. Ook in het ontwerp van onze uitbreiding is 'sustainability’ als uitgangspunt genomen: het dak ligt vol met bijna 1.100 zonnepanelen, het gebouw is optimaal geïsoleerd, verwarming vindt plaats via warmtepomptechnologie, en de efficiëntere inrichting vraagt minder intern transport met heftrucks."

Stertil Dock Products laadperrons

Tijdens de officiële opening zijn vier nieuwe laadperrons feestelijk onthuld. Stertil Dock Products staat synoniem voor goed ontworpen laadsysteemprojecten in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Een van de nieuwe laadperrons is uitgerust met de gepatenteerde VARIFLEETTM leveller. Deze innovatieve telescopische lip leveller blinkt uit doordat hij geschikt is voor elk laaddock, ongeacht de hoogte, en voor elk type voertuig.

Specifieke laaddocks zijn niet langer nodig, de VARIFLEETTM is een alleskunner, van lichtgewicht bestelwagens tot grote trekker-opleggercombinaties. Voor compleet veilig, veelzijdig en efficiënt laden en lossen.

Kijkend naar de toekomst

De heer Bijlsma: "De Stertil Group maakte eerder van de gelegenheid gebruik om nog eens 25,000 m2 grond te kopen van de gemeente Achtkarspelen, hierdoor kunnen we als bedrijf tot ver in de toekomst blijven groeien. Maar nog belangrijker voor de Stertil Group is de

overname op 16 februari 2022 van Nussbaum Custom Lifts GmbH en Nussbaum World Lifts GmbH, in Kehl, Duitsland. Een zeer gerenommeerde hefbruggenfabrikant, gespecialiseerd in het lichte segment."

Namens de Stertil Group sprak de heer Bijlsma zijn waardering uit voor de holding van de Stertil Group, Citadel Enterprises, voor de immer grote bereidheid te investeren in de Stertil Group.

'Internationaal visitekaartje voor Friesland'

De heer Brok, de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, sprak lovende woorden tijdens de officiële opening. Hij noemde Stertil een voorbeeld van hoe ondernemerschap, innovatie en visie hand in hand gaan met een worteling in de lokale gemeenschap van Friesland. “Stertil is een meerwaarde voor de regio en een internationaal visitekaartje voor Friesland.” Hij sprak zijn trots uit namens de gemeente. “Stertil heeft door de jaren heen heel veel ontwikkelingen en economische crisissen meegemaakt, maar de vleugels zijn uitgeslagen en het bedrijf is nu over heel de wereld actief. Er staat een stabiel en gezond bedrijf. Met de uitbreiding van vandaag is Stertil nog meer verankerd in de streek. Die verankering zorgt voor een verbinding met de gemeenschap. Toonaangevend als het gaat om innovatie, en actief zijn in het buitenland van Amerika tot China, maar is dat nou wel genoeg bekend in Friesland? Op grotere bedrijven, en Stertil is daar een van, mogen we misschien best wat trotser zijn. Zij verdienen het om in de schijnwerpers te staan. Op een dag van vandaag, maar ook morgen en de dagen die nog gaan komen.”

