Kolonelsdiep dicht voor auto's: kade kan wegspoelen

do 03 maart 2022 18.47 uur

GERKESKLOOSTER - Per direct is het Kolonelsdiep, de weg tussen de rotonde Gerkesklooster naar buurtschap Blauforlaet, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het nieuws werd donderdagavond bekendgemaakt door wethouder Max de Haan. Hij werd eerder door Rijkswaterstaat ingelicht in een spoedbijeenkomst. Het gaat om de wegen en bermen aan beide kanten van de brug Blauferlaet.

De kade en oeverbescherming is dusdanig slecht dat er gevaar is dat de kade weg kan spoelen inclusief de grond. De bewoners zijn woensdag geïnformeerd door de gemeente Achtkarspelen.

De bermen zijn deze week afgesloten en dat geldt ook voor een deel van de weg. Alleen fietsers en voetgangers kunnen er nu nog gebruik van maken. Er is een verbod ingesteld voor auto's en ook vissen wordt verboden.

Verkeersmaatregelen

De oever ter hoogte van Blauferloat 2-24 is in slechte staat. Daarom wordt deze weg inclusief oever uit voorzorg afgesloten. De woningen blijven via de noordzijde bereikbaar. De oever bij de Kolonelsdiep tussen de brug Blauforlaet en Gerkesklooster is ook in slechte staat. Deze weg is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De woningen blijven met de auto bereikbaar.

Het is nog onduidelijk wanneer de kade wordt aangepakt door Rijkswaterstaat. De aanpak staat hoog op de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat maar het is nog niet bekend wanneer de kade wordt opgeknapt. Rijkswaterstaat houdt de bewuste oeverbescherming nauwlettend in de gaten.