De handige voordelen van een laadpas voor de elektrische auto

do 24 februari 2022 14.31 uur

DRACHTEN - Overweeg je om een elektrische auto aan te schaffen? Misschien zijn er nog wat obstakels waarom je het nog niet gedaan hebt. Het is in elk geval handig om je in te lezen over de handigheid van een laadpas. Er komt geen pinpas meer aan te pas! Hoe fijn is dat? Er zijn wel verschillende laadpassen, dus het is handig om hier goed naar te kijken. Lees hieronder meer over de laadpas voor elektrische auto’s.

De handige laadpas

Natuurlijk is er een hele wereld waarin laadpassen worden aangeboden. Je kunt bij Elec2go kiezen uit twee passen. De één is heel handig als je volledig elektrisch rijdt en de ander is vooral handig als je hybride rijdt. Voor de pas met abo betaal je een kleine bijdrage, het voordeel is wel dat je hier verder geen kosten hebt aan roaming toeslag. Je kunt onbeperkt laden!

99% dekking!

En als je dan eenmaal gekozen hebt welke pas het beste bij je past, dan kun je eens kijken naar de app. Die app is heel handig als je op zoek wil gaan naar een oplaadpunt! Het grote voordeel is dat ongeveer 99% van alle oplaadpunten in Nederland en de rest van Europa in de app staan. Dat is dus ideaal! Ook als je veel in het buitenland zit of af en toe op vakantie bent met de elektrische auto.

Snel laden en door

Handig is ook zeker dat je dus toegang krijgt tot de snel laad stations. Dan ben je helemaal snel weer onderweg (deze stations zijn bijvoorbeeld Ionity en Fastned). Veel oplaadstations zijn ook overdekt, wat dan weer handig is bij vies weer. Of ga natuurlijk even voor een kopje koffie bij het tankstation, hier vind je namelijk ook vaak oplaadpunten.

Als je dan aangekomen bent bij een oplaadpunt, dan is het handig om de auto zo snel mogelijk op te laden. Hoe eerder je weer wegrijdt! Door naar die ene afspraak of naar huis. Check altijd voor de zekerheid of de stekker er goed in zit, zo voorkom je wachttijd voor niks…

In eigen huisstijl

Zou je wel een laadpas in de huisstijl willen van je bedrijf? Dat is helemaal leuk! Dat kan namelijk zeker. Zo heeft iedereen hetzelfde pasje. Het is bijna een visitekaartje.

Bij Elec2go kun je een laadpas aanvragen. Je hebt 'm zo in huis, waarschijnlijk de volgende werkdag al (mits je voor 14.00 besteld)! Geen gedoe meer met betalingen, laat staan met tanken… Dat is verleden tijd als je kiest voor een elektrische auto! Wil je toch nog niet helemaal af van een 'normale’ auto? Kies dan voor een hybride variant.