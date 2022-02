Pui van Oranjestins dreigt naar beneden te vallen

za 19 februari 2022 00.59 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum kwam vrijdagnacht in actie voor een loszittende pui op de bovenste verdiepingen van de Oranjestins. De brandweer kwam eigenlijk voor een andere stormschade melding ter plaatse maar toen viel de gevaarlijke bewegen pui op.

Over meerdere verdiepingen zat de pui los van de gevel. De wind had kennelijk grip gekregen waardoor de pui los kon wrikken. De brandweer is enige tijd bezig geweest om de situatie veilig te stellen. Beneden is met lint de omgeving afgezet.

FOTONIEUWS