Poging tot woninginbraak in Oentsjerk

di 15 februari 2022 09.19 uur

OENTSJERK - In een woning aan de Frisiastate in Oentsjerk is in de nacht van zondag op maandag geprobeerd in te breken. Dit moet gebeurd zijn tussen zondag 22.15 uur en maandag 10.45 uur. De bewoner heeft aangifte gedaan.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Ze zijn op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien tussen de twee bovengenoemde tijden.