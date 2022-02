Quatrebras: buurt prefereert woningbouw boven tankstation

di 25 januari 2022 16.35 uur

NOARDBURGUM - Buurtbewoners van Quatrebras wensen woningbouw op het terrein van de voormalige discotheek Quatrebras bij Noardburgum. In een brief aan de gemeenteraad worden de politici verzocht dit onderwerp te gaan bespreken en mogelijk te maken.

Op verschillende manieren heeft het buurtschap al kenbaar gemaakt dat ze graag meer woningen en kleinschalige omgevingsvriendelijke bedrijven op hun buurtschap zouden willen krijgen. "In het verleden zijn door met name kruispunt aanpassingen vele huizen afgebroken en recentelijk nog 12 woningen bij het realiseren van de Centrale As." Door de schreeuwende behoefte aan woningbouw zou Quatrebras goede mogelijkheden bieden.

"We weten dat het moeilijk is om in Burgum goede locaties te vinden zijn, waarbij er voldoende draagvlak is. Het lijkt ons hier op Quatrebras een stuk eenvoudiger. De aanwezige infrastructuur kan hier mogelijk ook positief in bijdragen."

Tankstation

Buurtbewoners zien woningbouw ook zitten omdat de alternatieven minder rooskleurig voor hen zijn. Zo bestaat er het plan om een tankstation te realiseren. De buurt ziet dat tankstation liever verschijnen in de omgeving van de huidige ambulancepost. De buurtbewoners vrezen verkeersoverlast en onveilige situaties.

Zeecontainers

De nieuwe eigenaar, Jaap Holwerda, heeft het terrein in eerste instantie aangekocht voor de opslag van zeecontainers. In de brief schrijft het buurtschap: "Die zouden dan moeten staan op het achterste gedeelte van het terrein. Hij gaf toen ook aan dat woningbouw tot de mogelijkheden behoort. De vraag komt dan boven past container opslag bij woningbouw. Mogelijk zijn voor de containers andere locaties te bedenken wat dan zowel voor de gemeente als voor de eigenaar positief uitpakt."

De keuze ligt nu bij de gemeenteraad. Naar verwachting zal het onderwerp binnenkort mogelijk besproken worden.

Poll: Wat moet er bij Quatrebras gebeuren?

In elk geval woningbouw! 67,4%

Zeecontainer-opslag. Prima! 8,7%

Tankstation, dat wordt tijd! 13%

McDonald's? 0%

Geen mening 10,9%

92 stemmen - poll is beëindigd