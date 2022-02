Brand in woning snel onder controle in Noordwijk

di 25 januari 2022 16.15 uur

NOORDWIJK - Een brand in een woning aan de Oosterweg in Noordwijk was dinsdagmiddag snel onder controle. Omdat de brand er hevig rookontwikkeling was, werden de brandweerkorpsen van Grootegast, Marum en Surhuisterveen opgeroepen. Ook de politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De middelste van drie woningen liep bij de brand veel schade op. De bewoners hebben tijdig de woning kunnen verlaten. Omstreeks 17.00 uur werd de brandweer van Marum opnieuw ter plaatse gestuurd om het geheel na te blussen.

FOTONIEUWS