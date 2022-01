Man (55) voor de derde keer gewelddadig tegen vriendin: 3 weken cel

ma 24 januari 2022 13.50 uur

LEEUWARDEN - Het was eind september de derde keer in een paar jaar tijd dat een inwoner van Appelscha geweld gebruikte tegen zijn vriendin. Maandag legde rechter Mathieu van Linde aan de 55-jarige man een celstraf van drie weken op.

Bloedneus geslagen

De veroordeling was bij verstek, de Appelschaster was niet naar de zitting van de politierechter gekomen. De man had op 25 september vorig jaar zijn vriendin in haar woning in Ureterp een bloedneus geslagen. De twee hadden gedronken en kregen ruzie over andere vrouwen waarmee de verdachte contact zou hebben gehad.

Per ongeluk geraakt

De man sloeg de drinkglazen van de tafel en mepte zijn vriendin vol in het gezicht. De vrouw vertelde aan de politie dat ze het warme bloed uit haar neus voelde stromen. Nadat hij was aangehouden ontkende de Appelschaster dat hij had geslagen. Hij veronderstelde dat hij zijn vriendin per ongeluk met zijn rugtas had geraakt.

Knipperlichtrelatie

De man heeft meerdere veroordelingen voor huiselijk geweld achter zijn naam staan, elke keer was zijn vriendin het slachtoffer. Volgens de rechter hebben de twee al zes jaar een soort van knipperlichtrelatie. In maart 2018 kreeg de Appelschaster een voorwaardelijke werkstraf omdat hij een ruit van de voordeur van de woning van zijn vriendin had ingeslagen.

'Geen gezonde relatie'

Een week later had hij met een bijl de salontafel vernield. "Dit is duidelijk geen gezonde relatie", merkte officier van justitie Inge Schaafsma op. Zij vond de Appelschaster 'kansen genoeg' heeft gehad eiste drie weken cel plus drie weken voorwaardelijk. De rechter vonniste overeenkomstig de eis.