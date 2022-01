Auto tegen boom in Hurdegaryp; drie gewonden

za 22 januari 2022 03.45 uur

HURDEGARYP - Bij een ongeval in Hurdegaryp zijn vrijdagnacht drie personen gewond geraakt. De drie zaten in een auto die op de Zomerweg tegen een boom knalde. Twee inzittenden zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulance met het derde slachtoffer is later zonder spoed vertrokken.

Het gaat om een 19-jarige man uit Leeuwarden en een 18-jarige man uit gemeente Tytsjerksteradiel. Zij zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De derde persoon (16-jarige man uit gemeente Tytsjerksteradiel) is ter plaatse door de ambu gecontroleerd en later ook overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto kwam vanaf de kant van Burgum toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. De opgeroepen brandweer is ter plaatse gekomen, maar niemand bleek bekneld te zitten. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De weg is tijdelijk dicht geweest voor technisch onderzoek. Daarna is een berger ter plaatse gekomen om de auto mee te nemen.

