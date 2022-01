Surhuistervener die baas pizzeria neerstak eind maart voor de rechter

vr 21 januari 2022 15.55 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank heeft vrijdag de voorlopige hechtenis verlengd van de 21-jarige Surhuistervener die ervan wordt verdacht dat hij in de nacht van zaterdag 9 oktober de eigenaar van een pizzeria aan de Kolk in Surhuisterveen heeft neergestoken.

Eigenaar pizzeria gestoken

Tijdens de zogeheten pro forma-zitting maakte de officier van justitie de zittingsdatum bekend: zoals het nu staat, zal de zaak op 28 maart inhoudelijk worden behandeld. De Surhuistervener zou de eigenaar van de pizzeria, een 52-jarige inwoner van Drachten, met een mes in de rug hebben gestoken.

Ruzie sussen

Het slachtoffer werd met een ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou geprobeerd hebben een ruzie te sussen. De verdachte liep in een proeftijd. In februari vorig jaar werd hij door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. In februari 2019 was hij, samen met een paar maten, in Augustinusga de auto van een pizzakoerier met stokken en koperen buizen te lijf gegaan.

“Een kwaaie dronk”

In die zaak had de reclassering gezegd dat de Surhuistervener makkelijk beïnvloedbaar is, zeker als hij drank heeft gehad. Zelf zei hij daarover dat hij “een kwaaie dronk” over zich had. De zaak in Augustinusga stond los van de steekpartij in Surhuisterveen, de koerier werkte voor een andere pizzeria.

Zwaar in de gevangenis

Vrijdag stond de verdachte via een beeldverbinding in contact met de rechtbank. Hij heeft het naar eigen zeggen zwaar in de gevangenis. Hij klaagde dat hij in de Marwei dagelijks negativiteit en agressiviteit om zich heen ziet. Volgens advocaat Bart Canoy is hij op een aparte afdeling geplaatst. Het voorstel van de raadsman om de reclassering te laten rapporteren over de mogelijkheid van een schorsing van de voorlopige hechtenis, legde de rechtbank naast zich neer.