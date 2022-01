Jongen (19) rijdt rond met 1000 nitraten en cobra’s

di 28 december 2021 17.24 uur

BEETSTERZWAAG - De politie heeft maandagavond een 19-jarige jongen uit Beetsterzwaag aangehouden. Tijdens een controle op de Barten in Heerenveen werd zijn auto doorzocht. Hierbij werden zo’n 1000 stuks nitraten en cobra’s aangetroffen.

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Tegen de jongeman is een proces-verbaal opgemaakt. Naar aanleiding van de vangst werd ook in twee woningen een huiszoeking gedaan. Hierbij werd verder niks meer aangetroffen.